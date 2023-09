Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Am Sonntag (24.09), in der Zeit von 07:30 Uhr - 20:00 Uhr, parkte ein PKW Mercedes Typ 169 (Farbe weiß) auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Reinheim. Als der Fahrzeugführer zu seinem Fahrzeug zurückkam war dieses im Heckbereich beschädigt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter Tel:06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK

