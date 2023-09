POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lorsch (ots) - Auf einem Parkplatz in der Odenwaldallee haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (26.09.) ihr Unwesen getrieben und einen Bauanhänger aufgebrochen. Sie entwendeten aus dem Anhänger mehrere Werkzeuge wie Bohrhammer, eine Schachtwinde sowie eine Kabeltrommel. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf circa 3000 Euro. Das Kommissariat 41 in ...

mehr