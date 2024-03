Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Münsterstraße/Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind am Freitag (22.03.) drei Personen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Um kurz vor 14 Uhr befuhr ein 22-jähriger Nordkirchener mit seinem Auto die L810 in Richtung Südkirchen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 68-jährige Aschebergerin mit ihrem Auto die Ö810 in die Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der Nordkirchener sowie die Aschebergerin und ihr Beifahrer, ein 41-jähriger Ascheberger. Für die Unfallaufnahme war die Münsterstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell