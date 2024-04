POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 17. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - KK/ Bielefeld - Spenge - Wie berichtet verstarb am Freitagmorgen, 26.04.2024, ein 25-Jähriger durch äußere Gewalteinwirkung in Spenge. Der 36-jährige mutmaßliche Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Am Samstagmittag fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld die ...

mehr