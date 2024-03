Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Museumsscheune erneut Ziel von Vandalismus

Gebhardshain (ots)

Bislang unbekannte Täter entfernten in der Nacht vom 06. auf den 07.03.2024 festgebundene Teile eines ausgestellten, altertümlichen Erntewagens aus massivem Holz im Außenbereich der Museumsscheune in Gebhardshain. Dabei wurde zudem die Holzverkleidung eines angrenzenden Unterstandes in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro, jedoch kam es bereits zum wiederholten Mal zu Beschädigung an der Museumsscheune. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

