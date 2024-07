Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Holle - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Holle (wun) - Am Samstag, den 06.07.2024, kam es zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Binderschen Straße 5, in 31188 Holle. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Pkw VW Passat vermutlich beim Ein-/Ausparken oder im Vorbeifahren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro an der linken Fahrzeugseite. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

