POL-MS: Tödlicher Unfall auf der A 2 - Fahrbahn ab Henrichenburg in Richtung Oberhausen gesperrt

Münster (ots) - Am Dienstagabend (16.1., 19:00 Uhr) haben Betrüger Bargeld in Höhe von 14.000 Euro und Schmuck erbeutet, nachdem sie die 68-Jährige mehrere Tage lang telefonisch unter Druck gesetzt haben. Über mehrere Tage riefen die Betrüger die Münsteranerin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die unbekannten Täter gaben vor, dass das Geld der Frau ...

