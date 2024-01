Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Polizei warnt vor Betrügern

Münster (ots)

Am Dienstagabend (16.1., 19:00 Uhr) haben Betrüger Bargeld in Höhe von 14.000 Euro und Schmuck erbeutet, nachdem sie die 68-Jährige mehrere Tage lang telefonisch unter Druck gesetzt haben.

Über mehrere Tage riefen die Betrüger die Münsteranerin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die unbekannten Täter gaben vor, dass das Geld der Frau Falschgeld sei, welches die Polizei nun überprüfen müsse. Sie setzten die 68-Jährige so sehr unter Druck, dass diese in mehreren Abbuchungen insgesamt 14.000 Euro abhob und gemeinsam mit Schmuck in eine Tüte vor ihre Haustür legte. Die Betrüger holten die Tüte ab, während sie parallel mit der Münsteranerin telefonierten, um zu verhindern, dass sie die Abholung beobachtet.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Beenden sie solche Ge-spräche sofort und notieren Sie sich die Rufnummer, den Namen und holen sie sich Unterstützung von Vertrauten. Informieren sie umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell