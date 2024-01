Polizei Münster

POL-MS: Ermittlungen der Ermittlungskommission Rose führen zu Öffentlichkeitsfahndung - weitere Missbrauchsopfer gesucht

Münster (ots)

Die umfangreiche Arbeit der Ermittlungskommission "Rose" der Polizei Münster dauert weiter an und hat Hinweise auf zwei bislang noch unbekannte männliche Missbrauchsopfer ergeben, die mutmaßlich mehrfach schwer sexuell missbraucht worden sein sollen. Die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei zur Identifizierung dieser Opfer sind vollständig ausgeschöpft. Es ist bislang nicht gelungen, deren Identität zu ermitteln.

Vor diesem Hintergrund ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen worden, mit dem Ziel die unbekannten Opfer zu identifizieren. Es werden hierzu Lichtbilder von zwei Männern veröffentlicht, die im Verdacht stehen, die sexuellen Missbrauchstaten begangen zu haben.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um die bereits in dem sogenannten "Missbrauchskomplex" der Ermittlungskommission "Rose" identifizierten und durch das Landgericht Münster im Jahr 2021 rechtskräftig verurteilten und seitdem in Haft befindlichen Männer Marco Schinkel (38 Jahre alt) und Matthias Abel (33 Jahre alt) aus Hannover. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sie über mehrere Jahre bis in das Jahr 2020 Kontakt zu den zwei unbekannten Opfern gehabt haben. Bei den Opfern soll es sich um zwei Brüder handeln, die zu Beginn der Bekanntschaft circa 9 und 12 Jahre alt gewesen sein sollen. Mittlerweile dürften sie jedoch volljährig sein.

Die Tatverdächtigen sollen den Ermittlungen zu Folge im Laufe der Zeit das Vertrauen der Familie der Opfer gewonnen, Familienfeiern besucht und gemeinsam an Urlauben in den Niederlanden und in Dänemark teilgenommen haben. Dies soll unter den übrigen Familienangehörigen bisweilen für Verwunderung gesorgt haben. Während der Zeit soll es zum schweren sexuellen Missbrauch durch die Tatverdächtigen an den unbekannten Opfern gekommen sein. Einer der Verurteilten soll noch wenige Monate vor seiner Festnahme im Sommer 2020 eines der Opfer mit einem Gaming-Computer ausgestattet haben.

Mit den zur Öffentlichkeitsfahndung zugelassenen Bildern der beiden bereits rechtskräftig Verurteilten Matthias Abel und Marco Schinkel sind die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungskommission "Rose" nun auf der Suche nach den unbekannten Opfern. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte die Familie damals in einem Bereich Norddeutschlands gewohnt haben. Zu der Identität der Opfer machen beide Beschuldigte keine Angaben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die beiden Beschuldigten im aktuellen Verfahren die Unschuldsvermutung.

Wer kennt die beiden Personen, die durch die beiden Tatverdächtigen Matthias Abel und Marco Schinkel sexuell missbraucht worden sein sollen? Wer kann Angaben zu Personalien und Wohnort dieser Personen oder deren Angehörigen machen? Wer hat an entsprechenden Familienfeierlichkeiten teilgenommen, bei denen auch die beiden gezeigten Tatverdächtigen anwesend waren?

Der Tatverdächtige Marco Schinkel ist derzeit 38 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist adipös und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der IT-Branche und war auch in dieser tätig. Matthias Abel ist aktuell 33 Jahre alt, 1,91 Meter groß, von kräftiger Statur und hat eine Stirnglatze. Er hat umfangreiche IT-Kenntnisse. Gearbeitet hat der Tatverdächtige in der Betreuung von Jugendlichen.

Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung sind unter folgenden Links zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/124940 https://polizei.nrw/fahndung/124939

Das Polizeipräsidium Münster hat ab heute ein Hinweistelefon geschaltet: 0251 275-4000. Zudem nimmt jede Polizeiwache rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell