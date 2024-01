Polizei Münster

POL-MS: Auto touchiert Radfahrerin beim Abbiegen - 47-jährige Münsteranerin schwer verletzt

Münster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Straße "Am Dornbusch" in Amelsbüren am Dienstagnachmittag (16.01., 16:50 Uhr) ist eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 75-jährige Mazda-Fahrerin mit ihrem Beifahrer die Straße "Am Dornbusch" in Fahrtrichtung stadteinwärts. Sie beabsichtigte, an der Einmündung zur Pater-Kolbe-Straße nach rechts abzubiegen. Auf dieser Straße fuhr die 47-Jährige mit ihrem Pedelec in Fahrtrichtung "Am Dornbusch". Im Einmündungsbereich bog sie nach links auf den Radweg der Straße "Am Dornbusch" und fuhr stadtauswärts. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie mit dem Mazda der 75-Jährigen und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

