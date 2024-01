Polizei Münster

POL-MS: Polizeikontrolle an der Promenade - Drogen sichergestellt

Münster (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend (10.1., 18:15 Uhr) eine Kontrolle an dem Rondell zwischen der Promenade und der Eisenbahnstraße durchgeführt.

Die Beamten sprachen einen Mann an, welcher unmittelbar versuchte, zu flüchten. Bei seinem Fluchtversuch warf der 22-Jährige einen Gegenstand in ein Gebüsch. Die Polizistinnen und Polizisten hinderten den Mann an der Flucht und fanden mit Hilfe eines Drogenspürhundes Marihuana im Gebüsch, welches in unterschiedlichen Mengen abgepackt war. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Den 22-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

