POL-HI: Unbekannter lässt Geldbörse mit hohem Bahrgeldbetrag an Kiosk liegen

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Steingrube (eis) Am Freitag, 05.07.2024, gegen 21:15 Uhr, erschien der Betreiber eines Kioskes an der Steingrube bei der Polizei Hildesheim. Er übergab dem Wachhabenden ein Portemonnaie, welches ein unbekannter Kunde liegen gelassen hätte. In diesem befand sich eine mittlere vierstellige Bahrgeldsumme. Etwaige Personalpapiere oder andere Hinweise auf den Eigentümer wären jedoch nicht vorhanden. Allerdings wurde der Unbekannte durch die Überwachungskamera des Kioskes videografiert. Am heutigen Samstag erschien dann der Kioskbesitzer mit seinem Kunden auf der Dienststelle, wo der glückliche "Vergesser" seinen Besitz wieder entgegennehmen konnte. Der ehrlicher Finder wurde von seinem Kunden mit einem großzügigen Finderlohn bedacht.

