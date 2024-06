Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei Diebe auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Gelskamp" beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend (26.06.2024) gegen 20 Uhr, wie vermummte Täter diverse Elektrogegenstände von einem Firmengelände entwendeten. Ihre Beute trugen sie zu einem Fluchtfahrzeug, was in der Nähe samt Komplize wartete. Anschließend wiederholten sie ihre Tat. Polizeibeamte ertappten die drei Diebe auf frischer Tat. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und zwei 19-Jährige (alle aus Lage), die vorläufig wegen des Verdachts des Bandendiebstahls festgenommen wurden. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die drei jungen Männer inzwischen wieder entlassen. Das Fluchtfahrzeug inklusive Diebesgut wurde sichergestellt - ebenso wie der Führerschein des Fahrers. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

