POL-LIP: Lage. Diebstahl an Obst-Verkaufsstand.

Im Bereich Heidensche Straße/Im Seelenkamp ist am Mittwochnachmittag (26.06.2024) zwischen 15.45 und 16 Uhr Geld aus der Kasse eines Obst-Verkaufsstandes gestohlen worden. Zunächst schlug ein Unbekannter von hinten gegen den Stand, so dass der Verkäufer den Mann ansprach. Dieser wirkte verwirrt, sprach kein Deutsch und verließ den Bereich des Verkaufsstandes nicht. Augenscheinlich nutzte er anschließend einen unbeobachteten Moment des Verkäufers, um Geld aus der Kasse des Standes zu stehlen. Der Dieb flüchtete zu Fuß in Richtung Heiden und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kurzes graues Haar, keine bis nur noch wenige Zähne, ca. 90 kg, trug ein blaues T-Shirt. Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

