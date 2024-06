Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unklarer Sachverhalt auf dem Gelände der Stiftung Eben-Ezer - Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (21.06.2024) wurde der Polizei gegen 10:50 Uhr eine Situation auf dem Gelände der Stiftung Eben-Ezer am Alten Rintelner Weg gemeldet. Ein Bewohner der Einrichtung wies leichte Verletzungen auf, deren genaue Ursache noch nicht geklärt ist. Es gibt Hinweise, dass möglicherweise ein silbernes, größeres Fahrzeug in der Nähe gewesen sein könnte. Ob und inwiefern dieses mit der Situation in Verbindung steht, ist derzeit völlig unklar. Der betroffene Bewohner konnte aufgrund seiner Beeinträchtigung keine genauen Angaben zum Geschehensablauf machen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Insbesondere der Fahrer des erwähnten silbernen Fahrzeugs wird gebeten, sich zu melden.

