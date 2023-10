Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt unerlaubte Einreise von rund 70 Personen am Wochenende in Frankfurt (Oder) auf

Frankfurt (Oder) (ots)

Vergangenes Wochenende deckten Einsatzkräfte auf der Autobahn 12, am Bahnhof Briesen und im Frankfurter Stadtgebiet die unerlaubte Einreise von 71 Personen auf. Vorausgegangen waren mehrere Bürgerhinweise.

Am Samstag, gegen 20 Uhr, stellten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis 25 indische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 42 Jahren am Bahnhof Briesen fest.

Knapp eine Stunde später kontrollierte eine Streife mit Unterstützung der Polizei Brandenburg fünf Inder, die zu Fuß an der Autobahnabfahrt Briesen unterwegs waren.

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Einsatzkräfte eine zehnköpfige Gruppe im Stadtgebiet Frankfurt (Oder). Dabei handelte es sich um Männer aus Ägypten, Somalia und Marokko im Alter zwischen 17 und 32 Jahren.

Am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, kontrollierten Beamtinnen und Beamten zunächst eine Gruppe von zehn Personen nach einem Bürgerhinweis an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) - Mitte. Die sechs iranischen, zwei indische sowie zwei irakische Staatsangehörige verfügten über keine Reisedokumente.

Weitere 21 iranische Staatsangehörige trafen Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in einem Waldstück in Briesen an. Hier dauert die Bearbeitung noch an.

Keine der Personen verfügte über die für eine Einreise oder den legalen Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Dokumente. Ein Großteil der unerlaubt eingereisten Personen gab an, vorher von einem Fahrer in der Nähe des jeweiligen Feststellungsortes mit einem KFZ abgesetzt worden zu sein.

Die Beamtinnen und Beamte nahmen alle unerlaubt Eingereisten in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Äußerung von Schutzersuchen leiteten Einsatzkräfte sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Drei alleinreisende Minderjährige übergaben die Einsatzkräfte in die Obhut des Jugendamtes.

