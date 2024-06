Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Seniorin Opfer von Trickbetrug - Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (25.06.2024) wurde eine ältere Frau aus Lage Opfer eines Trickbetrugs. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erschlichen sich so das Vertrauen der Seniorin. Gegen 14:00 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin. Unter dem Vorwand einer Sicherheitsmaßnahme aufgrund angeblich bevorstehender Kontoschwierigkeiten wurde die Seniorin aufgefordert, Bargeld und ihre Bankkarte an einen Kollegen zu übergeben. Kurze Zeit später erschien ein Mann an der Wohnanschrift der Seniorin in der Werrestraße. Die Geschädigte übergab ihm daraufhin Bargeld und ihre Bankkarte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 160-170 cm groß - Dunkel gekleidet - Trug Maske und Sonnenbrille Im Anschluss an die Übergabe stellte die Geschädigte bei einem Besuch ihrer Bank fest, dass bereits ein Vermögensschaden eingetreten war. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat in Detmold-Remmighausen am selben Tag. Es wird eindringlich vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Bankmitarbeiter werden niemals telefonisch nach PINs fragen oder Karten persönlich abholen. Im Zweifelsfall sollten Bürgerinnen und Bürger das Gespräch beenden und sich direkt mit ihrer Bank in Verbindung setzen. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://lippe.polizei.nrw/senioren

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Werrestraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell