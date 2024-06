Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw-Fahrer übersieht haltenden Lkw.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (25.06.2024) ereignete sich gegen 8 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße "An der Bega". Ein 24-jähriger Mann aus Lage befuhr mit seinem Pkw, einem Hyundai i30, die Straße in Richtung Steinweg, als er einen am Fahrbahnrand haltenden Lkw aufgrund der tief stehenden Sonne übersah und auf diesen auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Unfallverursachers erlitt einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Lkw-Anhänger entstand ein geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell