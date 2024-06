POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende (21. - 24.06.2024) in einen Kindergarten in der Gretchenstraße ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / ...

