POL-BS: Tageswohnungseinbruch

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Altewiekring 30.11.23, 23.00 Uhr - 01.12.23, 08.00 Unbekannte entwenden Zigaretten und Bareinnahmen In der Nacht von Donnerstag auf Montag ist es am Altewiekring zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk gekommen. Gegenüber der Polizei gab der Besitzer des Kiosks an, dass er am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr das Geschäft verschlossen habe. Am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, habe er dann festgestellt, dass eine Scheibe zur Seite ...

