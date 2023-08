Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Möbeldiebe am Werk

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt auf die Außenverkaufsfläche eines Einrichtungskaufhauses "Am Königswasser" in Suhl. Sie entwendeten 15 Stapelstühle und ein Lounge-Möbel-Set im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Anschließend flüchteten sie unbemerkt mit ihrer Beute. Die Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen werden gegenwärtig ausgewertet. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im benannten Zeitraum in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0210949 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell