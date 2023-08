LPI-SHL: Schwerverletzter Radfahrer

Breitenbach/Schleusingen (ots) - Gesundheitliche Probleme einer 82-Jährigen führten Montagmittag zu einem Verkehrsunfall in Breitenbach. Die Seniorin kam auf der Straße "Zum Vessertal" von der Straße ab und kollidierte mit einem Strommast. Mit dem Rettungswagen kam die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus. An ihrem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Strommast wird mit ca. 5.000 Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr