Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Unbekannte legen vermutliches Gift an Wanderweg aus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (12.02.2024) sind in der Nähe der "Austraße" im Bereich des dortigen Wanderweges an der "Krückau" mehrere blaue, scheibenähnliche Gegenstände aufgefunden worden, bei denen es sich um Rattengift handeln könnte.

Ein Spaziergänger fand die ersten Objekte gegen 20:45 Uhr und meldete seinen Fund umgehend der Polizei. Zwei Beamte machten sich anschließend auf die weitere Suche und konnten mehr als 30 blaue "Scheiben" sicherstellen.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme könnte es sich um freiverkäufliches Rattengift handeln.

Der Polizei liegen bisher keine Erkenntnisse vor, dass ein Tier vergiftet wurde.

Hinweise, wer die Gegenstände ausgelegt hat und mit welcher Intention diese ausgelegt wurden, liegen bisher nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei in Barmstedt unter der Rufnummer 04123-68408-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell