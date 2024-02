POL-SE: Quickborn - Raubüberfall auf Tankstelle - Unbekannter Täter erbeutet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (08.02.2024) ist es gegen 16.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bismarckplatz, Sengel und Dorfstraße gekommen. Der Fahrer eines schwarzen VW-Golf mit Oldesloer Kennzeichen befuhr zu diesem Zeitpunkt den Karklohweg und wollte am Bismarckplatz nach rechts in die ...

mehr