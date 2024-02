Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Mehrere Taten in einer Straße beschäftigen die Polizei - Zeugenhinweise erbeten

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu gleich fünf Einbruchstaten im Konrad-Adenauer-Ring gekommen.

In einem Fall drangen unbekannte Täter zwischen Freitag (09.02.2024, 17.30 Uhr) und Sonntag (11.02.2024, 19.30 Uhr) gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Gebäude nach möglichem Diebesgut. Gestohlen wurden hier 200,- Euro (zwei x 100,- Euroschein) und zwei goldene Schmuckstücke (Armband und ein Anhänger)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag und Samstag (09.02.2024, 16.00 Uhr - Samstag, 10.02.2024, 11.00 Uhr). Auch hier kam es zu einem gewaltsamen Betreten eines Einfamilienhauses. Hinweise, ob die unbekannten Täter hier etwas entwendet haben, gibt es derzeit nicht. Die Schubladen und Schranktüren schienen hier unberührt.

In einem weiteren Fall kann die Tatzeit sehr eng eingegrenzt werden. Am Freitag (09.02.2024) waren die Bewohner lediglich eine Stunde (zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr) nicht anwesend. In dieser Zeit drangen die unbekannten Täter ins Einfamilienhaus ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Entwendete Gegenstände sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch hier nicht bekannt.

Auch bei einem vierten Fall liegt die Tatzeit sehr eng am Freitag (09.02.2024) zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr. In diesem Fall drangen der oder die Täter gewaltsam in ein Reihenmittelhaus ein und suchten nach möglichem Stehlgut. Ob sie fündig wurden, stand bei Sachverhaltsaufnahme ebenfalls noch nicht fest.

In einer letzten bekannten Tat liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag (08.02.2024, 17.00 Uhr) und Freitag (09.02.2024, 22.00 Uhr). In dieser Zeit betraten der oder die Täter ein Einfamilienhaus und entwendeten mehrere Tausend Euro. Es handelte sich ausschließlich um 50,- Euro-Scheine, die der oder die Täter entwendeten. Der Hauseigentümer war im gesamten Zeitraum im Haus.

Für alle genannten Taten laufen die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell