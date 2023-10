Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - schwarzer BMW entzieht sich Kontrolle und rast davon - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 23.16 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife den bislang unbekannten Fahrer eines vermutlich schwarzen 5er-BMW mit norwegischer Zulassung zu kontrollieren. Das Fahrzeug fiel zunächst in der Nähe einer Diskothek in der Straße "Schwarzer Weg" auf. Anschließend konnte der BMW bis zur Meppener Straße verfolgt werden. Beim Einschalten des Signals "Stop Polizei" beschleunigte der Fahrer. Um der Kontrolle zu entgehen, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit von Lingen über Wachendorf bis zur Ortschaft Dalum, wo der Sichtkontakt zum Fahrzeug verloren ging. Dabei wurden Geschwindigkeiten von über 180 km/h erreicht und der unbekannte Fahrer setzte zu waghalsigen Überholvorgängen an. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen bzw. Personen, die durch das Fahrverhalten womöglich gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

