POL-EL: Salzbergen - Volvo beschädigt

Schüttorf (ots) - Am 10. Oktober kam es gegen 10.15 Uhr an der Föhnstraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Nordhorner Straße geparkten VW Transporter. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr