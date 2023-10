POL-EL: Lingen - Brandgeruch im Treppenhaus

Lingen (ots) - Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Getränkehandels an der Straße Am Laxtener Esch in Lingen zwischen 12 und 12.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei schädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten braunen VW T5. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

