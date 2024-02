Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - Einbruch in Einfamilienhaus - Stehlgut bisher nicht bekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag (09.02.2024) auf Samstag (10.02.2024) ist es in der Straße "Steenacker" zu einer Einbruchstat in einem Einfamilienhaus durch unbekannte Täter gekommen.

In einem möglichen Tatzeitraum von 19:00 Uhr bis 09:30 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Wohnobjekt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob und wie viele Gegenstände entwendet wurden, konnte bisher nicht benannt werden.

Im Anschluss der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

