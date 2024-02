Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Nach Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (08.02.2024) ist es gegen 16.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bismarckplatz, Sengel und Dorfstraße gekommen. Der Fahrer eines schwarzen VW-Golf mit Oldesloer Kennzeichen befuhr zu diesem Zeitpunkt den Karklohweg und wollte am Bismarckplatz nach rechts in die Straße Sengel abbiegen. An der Einmündung hielt der 23-jährige Verkehrsteilnehmer an. Als ein sich aus der Dorfstraße nähernder Fahrer eines silbernen Kombi den rechten Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet hatte und somit offenbar in Richtung Karklohweg abbiegen wollte, fuhr der Fahrer des VW-Golf an. Angeblich hatte der Kombi-Fahrer nun aber den Fahrtrichtungsanzeiger wieder ausgeschaltet und fuhr ebenfalls in Richtung der Straße Sengel weiter. Der Oldesloer wollte einen Zusammenstoß vermeiden und beschleunigte sein Fahrzeug so stark, dass er in eine gegenüberliegende Mauer fuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der Fahrer des silbernen Kombi setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg geführt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04193-99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell