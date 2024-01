Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in eine Kfz-Werkstatt - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

In den frühen Mittwochmorgen Stunden ist in eine Kfz-Werkstatt in der Straße "Im Auchtert" eingebrochen worden. Durch das gewaltsame aufhebeln eines Fensters gelangten die bislang unbekannten Täter gegen 4:30 Uhr in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Büroräume nach Diebesgut und richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro an. Ob Wertgegenstände entwendet wurden bedarf der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Werkstatt gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell