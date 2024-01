Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise!

Knittlingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag, sind Unbekannte in den Kindergarten in Knittlingen eingedrungen. Zwischen 18:00 Uhr und 07:15 Uhr drang die bislang unbekannte Täterschaft in den in der Brettener Straße befindlichen Kindergarten ein. Gestohlen wurden mehrere Elektrogeräte. Der Polizeiposten Maulbronn bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter 07043 12100-0 oder beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0.

