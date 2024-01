Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz in Mühlacker nach Gefahrenlage - Mann wird vorläufig festgenommen

Mühlacker (ots)

Nach einer vermeintlichen Schussabgabe am Dienstagabend in Mühlacker, Stadtteil Lomersheim wurde ein 44-jähriger Mann durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge soll ein Mann kurz vor 18.00 Uhr in Mühlacker Lomersheim an einem öffentlichen Platz einen Schuss, vermutlich in die Luft abgegeben haben. Dritte wurden hierbei nicht gefährdet. In der Folge begab sich die Person weiter fußläufig in Richtung Otto-Aichele-Straße.

Zügig herbeieilende Polizeikräfte konnten in einem Wohngebäude in der Otto-Aichele-Straße eine verdächtige männliche Person feststellen. Spezialkräfte der Polizei nahmen nach 20 Uhr den 44-Jährigen, welcher sich alleine in der Wohnung befand, vorläufig fest.

Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Einsatz einer scharfen Schusswaffe vor. Das Polizeirevier Mühlacker führt die weitergehenden Ermittlungen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zog sich der alkoholisierte Mann leichte Verletzungen zu und verbleibt im Polizeigewahrsam.

Während des Einsatzes wurde der Bereich um das betreffende Wohngebäude weitläufig abgesperrt. Vorsorglich waren Rettungskräfte im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung für Dritte vor.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell