POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kaufhaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nordstraße; Tatzeit: zwischen 16.11.2023, 18.00 Uhr, und 17.11.2023, 12.00 Uhr; Versucht in eine Goldschmiede einzubrechen haben Unbekannte in Bocholt. Die Eingangstür des Geschäftes an der Nordstraße hielt der Gewalteinwirkung stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 12.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. ...

