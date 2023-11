Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Spiegel beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 17.11.2023, 20.00 Uhr;

Nachdem es zu einer Kollision zwischen dem Spiegel eines silberfarbenen Kombis und dem eines geparkten grauen Opel gekommen war, hielt die Fahrerin oder der Fahrer zunächst in einiger Entfernung vom Unfallort an. Fuhr dann weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zu dem Geschehen auf der Coesfelder Straße in Ahaus kam es am Freitag gegen 20.00 Uhr. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell