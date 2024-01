Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Samstagabend in Pforzheim drei Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein Renaultfahrer gegen 21:45 Uhr auf der Anshelmstraße unterwegs, als ein Mann offenbar versuchte, fußläufig die Fahrbahn zu überqueren. Der Renaultfahrer versuchte noch, dem Mann auszuweichen, erfasste ihn allerdings dann doch mit seinem Auto und kollidierte im Anschluss mit einem geparkten Mercedes. Durch den Unfall wurden der Mann sowie der Beifahrer im Renault schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renaultfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Es liegen Hinweise darauf vor, dass dem Unfall ein Gerangel zwischen mehreren Personen an der späteren Unfallörtlichkeit vorausgegangen sein könnte. Offenbar war der Mann, der von dem Auto erfasst wurde, an dem Gerangel beteiligt und war in der Folge auf die Fahrspur des Renaultfahrers gelangt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

