Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Zeugen zu Verkehrsunfall mit Motorradfahrer gesucht.

Lippe (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich am 12.06.2024 auf der Linderbrucher Straße (L 861) ereignet hat. Ein 28-Jähriger aus Hiddenhausen war gegen 20 Uhr mit seiner Aprilia in Richtung Bistruper Straße/Extertal unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Graben und erlitt leichte Verletzungen. Eine Ersthelferin half dem Verletzten. Er begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekanntes, schwarzes Auto aus dem Gegenverkehr den 28-Jährigen zuvor am Hinterrad touchiert haben, wodurch es zu dem Unfall kam. Statt sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer vom Unfallort. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Die Ersthelferin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, setzen sich bitte unter 05231 6090 telefonisch mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

