LPI-GTH: Sachbeschädigung bei Baufirma - Zeugenaufruf

Hörsel - Landkreis Gotha (ots) - Ein 82-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad kurz vor 19.00 Uhr am Freitag einen Radweg an der Ortslage Mechterstädt. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Gother Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und das Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

mehr