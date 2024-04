Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Gothaer Polizei am Freitagnachmittag aus der Bahnhofstraße gemeldet. Dort fuhr im Laufe der vergangenen Woche ein noch unbekanntes Fahrzeug in das Tor eines Gartens und beschädigte dieses sowie einen Stromkasten. Dabei entstand an der Örtlichkeit ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Solche Hinweise werden unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0094336/2024 entgegengenommen. (av)

