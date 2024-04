Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol mit einer verletzten Person

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 12.04.2024 gegen 16.00 Uhr in der Langensalzaer Straße. Ein VW Transporter, ein VW Phaeton und ein Hyundai Tucson befuhren die Straße in dieser Reihenfolge stadteinwärts. Als der Transporter verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte der 39-jährige Fahrer des Hyundai dieses zu spät, so dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. In der Folge fuhr er mit seinem Pkw auf den vor ihm fahrenden Phaeton auf und schob diesen auf den Transporter. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro an den Fahrzeugen und der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Zudem wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von über 1,7 Promille. Im Ergebnis wurde dem 39-Jährigen Blut zu Beweiszwecken in einem Krankenhaus abgenommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell