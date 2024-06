Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher nach Zusammenstoß mit einem Kind gesucht

Apolda (ots)

Am 31.05.2024, gegen 13:00 Uhr wurde ein 15-jähriges Mädchen beim fußläufigen Überqueren des Supermarktparkplatzes am Lidl in der Buttstädter Str. in Apolda durch einen bislang unbekannten dunklen Pkw angefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Das Mädchen wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach einer ärztlichen Behandlung wieder nach Hause gehen. Der Parkplatz war zum Unfallzeitpunkt gut frequentiert. Der Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 03644/541-0 oder persönlich bei der PI Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell