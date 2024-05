LPI-J: Gelegenheit zum Diebstahl genutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Für eine Flasche Likör beging ein 32-jähriger Mann eine Straftat. Er betrat am Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt in Hermsdorf, entnahm die Spirituose aus dem Regal und passierte die den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Detektiv hatte ihn jedoch bereits im Visier. Er sprach den Dieb an, worauf er seine Tat einräumte. Mit leeren Händen und einem anhängigen Strafverfahren verließ er den Markt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

