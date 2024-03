Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: 45.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (20.03.2024), gegen 17.00 Uhr, auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ereignete. Ein 19 Jahre alter Mercedes-Lenker war auf der mittleren Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er mutmaßlich den Fahrstreifenwechsel eines 49-jährigen Lkw-Fahrers übersah. Der 49-Jährige wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. In der Folge kollidierte der Mercedes-Lenker mit dem Heck des Lkws, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auf die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell