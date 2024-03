Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Bietigheimer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (20.03.2024) gegen 15:15 Uhr im Kreisverkehr der Bietigheimer Straße in Murr ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 31-jähriger Fahrer eines E-Scooters fuhr von der Straße "Bei der Bergkelter" in den Kreisverkehr ein und wollte an der zweiten Ausfahrt in Richtung "Im Langen Feld" den Kreisverkehr verlassen. Zur gleicher Zeit fuhr ein 39-jähriger Mercedes-Lenker von der Bietigheimer Straße kommend, in Richtung Bundesautobahn, an den Kreisverkehr heran. Hierbei kam der 39-Jährige mit seinem E-Scooter zu Fall. Ob es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam, ist bislang nicht bekannt. Der Scooterlenker kam leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, an seinem E-Sooter entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Unfallschilderungen sucht die Polizei Zeugen zum Verkehrsunfall. Diese melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

