Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: - Vollbrand eines PKW's, sowie starke Rauchentwicklung - Brand droht auf weitere Fahrzeuge überzugreifen

Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen ist es um 11:15 Uhr zu einem ausgedehnten PKW Brand in der Hafenbahnstraße in S-Hedelfingen gekommen. Es war ein PWK betroffen, wobei die Flammen auf weitere Fahrzeuge überzuschlagen drohten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug mit Hilfe eines C-Rohres und Schaumrohres ab und verhinderte dadurch das Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bevölkerung wurde durch die Rauchentwicklung nicht beeinträchtig.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 3: Einsatzleitwagen, 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Obertürkheim: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

keinen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell