POL-GÖ: (479/2023) Auf K 222 von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt - Motorradfahrer in der Gemeinde Staufenberg bei Unfall schwer verletzt

Gemeinde Staufenberg, Kreisstraße 222 zwischen der AS Hann. Münden/Lutterberg und Sichelnstein Sonntag, 1. Oktober 2023, gegen 18.05 Uhr

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Auf der Kreisstraße 222 zwischen der A7-Anschlussstelle Hann. Münden/Lutterberg und der Ortschaft Sichelnstein (Landkreis Göttingen) ist am Sonntag (01.10.23) ein Motorradfahrer aus Nordhessen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam der in Richtung Sichelstein fahrende 61-Jährige gegen 18.05 Uhr in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den angrenzenden Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen dem Klinikum Kassel zugeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An der Unfallstelle waren 27 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Staufenberg sowie ein Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz.

