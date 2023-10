POL-GÖ: (478/2023) Schwerer Verkehrsunfall im Innenstadtbereich von Göttingen

Göttingen (ots) - Friedland, Witzenhäuser Straße, Bahnübergang am Stellwerk Dienstag, 26. September 2023, gegen 17:25 Uhr FRIEDLAND (lg) - Am vergangenen Dienstag (26.09.23) hat eine unbekannte, grüne Sattelzugmaschine mit Auflieger, die orangefarbenen Blinklichter, der sich senkenden Schrankenbäume am ...

mehr