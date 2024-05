LPI-J: Ladendieb erwischt

Jena (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr am Donnerstag kurz vor 17:00 Uhr die Kollegiengasse in Richtung Markt. Aus Unachtsamkeit merkte er zu spät, dass vor ihm ein Pkw aufgrund des erhöhten Fußgängeraufkommens abbremste. Der 48-jährige Krad-Fahrer fuhr in der Folge dem Pkw hinten auf. Dadurch stürzte er mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht. Durch einen angeforderten Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden ...

mehr