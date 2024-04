Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Klein Bennebek - Feuer mit einem Toten und drei Verletzten

Klein Bennebek (ots)

In der Nacht von Donnerstag (04.04.2024) auf Freitag (05.04.2024) kam es in Klein Bennebek in der Straße Barkhorn zu einem Feuer in einem Wohngebäude, bei dem eine Personen verstorben ist und drei weitere Personen verletzt wurden.

Das Feuer wurde gegen 00:00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das betroffene Gebäude bereits im Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen kam bei dem Brand ein 27-jähriger Mann ums Leben. Eine 27-jährige Frau erlitt lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Personen, eine 62-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann, kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

An dem Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren aus Börm, Groß Rheide, Bergenhusen, Klein Bennebek, Kropp und Dörpstedt beteiligt.

Die Kriminalpolizei in Schleswig hat vor diesem Hintergrund die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

