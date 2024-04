Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Polizei sucht Zeugen nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Niebüll (ots)

In der Nacht auf Dienstag (02.04.2024) zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr ist es im Amrumer Weg in Niebüll zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Täter eine Fensterscheibe der Hauseingangstür zerstört, um anschließend durch das entstandene Loch zu greifen und die Tür mit dem im Schloss befindlichen Schlüssel zu öffnen.

Anschließend durchsuchte er Teile des Hauses nach möglichem Stehlgut. Es wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei Schlüssel entwendet.

Es wird vermutet, dass sich der Täter nach der Tatausführung mit einem Fahrrad vom Tatort entfernt haben könnte. Die Polizei sucht daher Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder eine Person auf einem Fahrrad bemerkt haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Niebüll unter 04661 / 4011-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell